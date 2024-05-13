Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, передают сотрудники транспортной безопасностиФото: Официальный сайт «Крымский мост»
Движение по Крымскому мосту в настоящий момент перекрыто. Об этом сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на подъезде к Крымскому мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — передает соответствующий telegram-канал. Находящихся на месте водителей просят соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.
На прошлой неделе Евросоюз предполагал, что Украина может вновь инициировать атаку на мост в Крыму. Накануне Киев также совершил теракт в Белгороде, ударив по жилому дому ракетой, что привело к частичному обрушению. По последним данным число жертв обрушения дома в Белгороде достигло 15 человек, уточнили в МЧС.
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Движение по Крымскому мосту в настоящий момент перекрыто. Об этом сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на подъезде к Крымскому мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — передает соответствующий telegram-канал. Находящихся на месте водителей просят соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. На прошлой неделе Евросоюз предполагал, что Украина может вновь инициировать атаку на мост в Крыму. Накануне Киев также совершил теракт в Белгороде, ударив по жилому дому ракетой, что привело к частичному обрушению. По последним данным число жертв обрушения дома в Белгороде достигло 15 человек, уточнили в МЧС.