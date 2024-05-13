Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, судно, танкер, башир сафароглу, ферма моста, проект rst22, армада лидер
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, передают сотрудники транспортной безопасности Фото:

Движение по Крымскому мосту в настоящий момент перекрыто. Об этом сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на подъезде к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — передает соответствующий telegram-канал. Находящихся на месте водителей просят соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

На прошлой неделе Евросоюз предполагал, что Украина может вновь инициировать атаку на мост в Крыму. Накануне Киев также совершил теракт в Белгороде, ударив по жилому дому ракетой, что привело к частичному обрушению. По последним данным число жертв обрушения дома в Белгороде достигло 15 человек, уточнили в МЧС.

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Движение по Крымскому мосту в настоящий момент перекрыто. Об этом сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на подъезде к Крымскому мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — передает соответствующий telegram-канал. Находящихся на месте водителей просят соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. На прошлой неделе Евросоюз предполагал, что Украина может вновь инициировать атаку на мост в Крыму. Накануне Киев также совершил теракт в Белгороде, ударив по жилому дому ракетой, что привело к частичному обрушению. По последним данным число жертв обрушения дома в Белгороде достигло 15 человек, уточнили в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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