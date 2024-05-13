В Астрахани арестовали подозреваемого в отравлении 27 людей наркотиками

Арестован подозреваемый в распространении наркотиков, из-за которых в Астрахани произошло массовое отравление. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.
"По горячим следам оперативниками была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщается в telegram-канале полиции.
С начала мая в больницы Астрахани обратились 27 человек с симптомами отравления неизвестным наркотическим веществом, восемь из них скончались. В ходе расследования полиция с помощью служебных собак обнаружила 295 тайников с наркотиками, оставленных задержанным. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества содержали более тысячи доз метадона и мефедрона.
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