В Астрахани арестовали подозреваемого в отравлении 27 людей наркотиками

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Полиция задержала 20-летнего фигуранта дела
Полиция задержала 20-летнего фигуранта дела Фото:

Арестован подозреваемый в распространении наркотиков, из-за которых в Астрахани произошло массовое отравление. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

"По горячим следам оперативниками была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщается в telegram-канале полиции.

С начала мая в больницы Астрахани обратились 27 человек с симптомами отравления неизвестным наркотическим веществом, восемь из них скончались. В ходе расследования полиция с помощью служебных собак обнаружила 295 тайников с наркотиками, оставленных задержанным. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества содержали более тысячи доз метадона и мефедрона.

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Арестован подозреваемый в распространении наркотиков, из-за которых в Астрахани произошло массовое отравление. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области. "По горячим следам оперативниками была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщается в telegram-канале полиции. С начала мая в больницы Астрахани обратились 27 человек с симптомами отравления неизвестным наркотическим веществом, восемь из них скончались. В ходе расследования полиция с помощью служебных собак обнаружила 295 тайников с наркотиками, оставленных задержанным. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества содержали более тысячи доз метадона и мефедрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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