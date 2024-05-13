Против министра ЖКХ Новосибирской области возбудили еще одно дело

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Новое дело Дениса Архипова связано с деятельностью регоператора по обращению с ТКО Фото:

Против министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова возбудили второе уголовное дело. Оно связано с деятельностью регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Зная, что общество не победило в конкурсном отборе на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, предоставил обществу средства областного бюджета в размере 10 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Уточняется, что ущерб региону составил 6,3 миллиона рублей.

Архипов был задержан 20 марта. Примерно тогда же против него возбудили первое дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, министр ЖКХ необоснованно решил отозвать у банка ранее заявленное требование о возврате 220 миллионов рублей.

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Против министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова возбудили второе уголовное дело. Оно связано с деятельностью регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. «Зная, что общество не победило в конкурсном отборе на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, предоставил обществу средства областного бюджета в размере 10 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Уточняется, что ущерб региону составил 6,3 миллиона рублей. Архипов был задержан 20 марта. Примерно тогда же против него возбудили первое дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, министр ЖКХ необоснованно решил отозвать у банка ранее заявленное требование о возврате 220 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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