Российские военные поздно вечером 12 мая нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, аэродром использовался ВСУ для нанесения ударов по Белгороду и Донбассу.
«Российские войска вчера поздно вечером ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Украинские силы использовали данный аэродром для атаки Белгорода, а также Донбасса, подчеркнул координатор подполья.
Вооруженные силы Украины постоянно ведут огонь по Белгородской области, а также устраивают теракты в самом городе. Так, 12 мая в одной из многоэтажек Белгорода произошло разрушение целого подъезда. Происшествие было вызвано украинской атакой. Член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что ВСУ бьют по гражданскому населению в Белгороде ради деморализации российского общества.
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