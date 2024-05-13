ВС РФ нанесли удар возмездия за Белгород по аэродрому в Полтавской области

ВС РФ ударили по военному аэродрому в Полтавской области
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс,  stock
Удар был нанесен российскими силами Фото:

Российские военные поздно вечером 12 мая нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, аэродром использовался ВСУ для нанесения ударов по Белгороду и Донбассу.

«Российские войска вчера поздно вечером ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Украинские силы использовали данный аэродром для атаки Белгорода, а также Донбасса, подчеркнул координатор подполья.

Вооруженные силы Украины постоянно ведут огонь по Белгородской области, а также устраивают теракты в самом городе. Так, 12 мая в одной из многоэтажек Белгорода произошло разрушение целого подъезда. Происшествие было вызвано украинской атакой. Член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что ВСУ бьют по гражданскому населению в Белгороде ради деморализации российского общества.

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Российские военные поздно вечером 12 мая нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, аэродром использовался ВСУ для нанесения ударов по Белгороду и Донбассу. «Российские войска вчера поздно вечером ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Украинские силы использовали данный аэродром для атаки Белгорода, а также Донбасса, подчеркнул координатор подполья. Вооруженные силы Украины постоянно ведут огонь по Белгородской области, а также устраивают теракты в самом городе. Так, 12 мая в одной из многоэтажек Белгорода произошло разрушение целого подъезда. Происшествие было вызвано украинской атакой. Член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что ВСУ бьют по гражданскому населению в Белгороде ради деморализации российского общества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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