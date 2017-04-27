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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
04:38  27 апреля 2017 3

США ужесточат санкции против Северной Кореи

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Штаты призывают союзников усилить давление на КНДРФото: Petersnoopy/Flickr

Санкции в отношении КНДР будут ужесточены — в США надеются, что это заставит Северную Корею отказаться от ядерной программы. Такое совместное заявление сделали министр обороны Штатов Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и директор национальной разведки Дэн Коутс.

Речь идет об усилении экономических санкций и дипломатическом воздействии, отметили они. США предполагают вовлечь в этот процесс союзников и региональных партнеров. В заявлении особо подчеркивается, что Штаты надеются на мирное урегулирование конфликта, без применения военной силы, сообщает информагентство Nation News.

«США выступают за стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова. Мы по-прежнему открыты для переговоров для достижения этой цели, — говорится в заявлении. —Тем не менее мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников».

Наталья Володина
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