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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:25  27 апреля 2017 9

Японский премьер надеется договориться с Путиным по Курилам

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, курильские острова, курилы, залив острова кунашир
Лидеры двух стран снова обсудят КурилыФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент России Владимир Путин 27 апреля в Москве проведет рабочую встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Политики обсудят совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.

Консультации по данному вопросу стали важным шагом на пути к заключению перемирия между Россией и Японией. В ходе визита японский премьер официально объявит о решении отправить через несколько месяцев на северную часть курильских островов экспертную комиссию, в состав которой войдут специалисты обеих стран в сферах рыболовства и туризма, сообщает «Эхо Москвы».

Совместная деятельность рассматривается руководством Японии в качестве важного шага на пути возвращения островов курильской гряды. Также лидеры двух государств обсудят ситуацию на Корейском полуострове и ядерную программу Северной Кореи.

Лев Истомин
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