{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
08:09  02 мая 2017 0

Белый дом рассекретил тему телефонных переговоров Путина и Трампа

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ситуацию в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стала известна предполагаемая тема телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как сообщил источник в Белом доме, главы государств будут говорить о ситуации в Сирии.

По мнению источника, лидеры стран могут обсудить войну в Сирии, так как Москва поддерживает президента Сирии Башара Асада, а США — повстанцев, «пытающихся его свергнуть», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Телефонные переговоры Путина и Трампа состоятся во вторник, 2 мая, напоминает «Федеральное агентство новостей». Предположительно главы государств начнут разговор в 19 часов 30 минут по московскому времени. Как отмечает агентство, это будет уже третья телефонная беседа президентов РФ и США с момента прихода республиканца к власти.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров