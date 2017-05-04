МРОТ останется единым для всех регионов

01:34 04 мая 2017 0

Министерство труда отказалось от идеи региональной дифференциации МРОТ Фото: Pixabay.com

Региональной дифференциации минимального размера оплаты труда при его повышении до прожиточного минимума не будет. Об этом заявил министр труда России Максим Топилин.

По словам Топилина, идея устанавливать МРОТ с учетом региональных особенностей обсуждалась детально, были изучены все плюсы и минусы такой системы, и в итоге было принято решение оставить единый федеральный МРОТ, передает «Газета.ру».

О поднятии МРОТ до уровня прожиточного минимума ранее заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В настоящее время, по словам Максима Топилина, просчитывается уровень бюджетных расходов на выравнивание МРОТ и прожиточного минимума.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тысячи рублей. С 1 июля этого года он вырастет на 4% — до 7,8 тысячи рублей. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в IV квартале 2016 года составляла 10 466 рублей, сообщают «Известия».