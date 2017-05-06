20:33 06 мая 2017 0

Сергей Шнуров на своем концерте в Севастополе Фото: Соцсеть

Несмотря на выступление в Севастополе, Сергею Шнурову не запретили въезд на Украину. Служба безопасности Украины опровергла слухи о том, что ввела запрет на въезд лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на территорию страны. «По состоянию на 05.05.2017 решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось», цитирует RT сообщение СБУ.

Ранее Сергей Шнуров попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Шнуру не запретили въезд на Украину несмотря на то, что 6 августа 2016 года он принял участие в фестивале «Золотая балка» в Севастополе и выступил там с концертом. Таким образом, на Украине сложились и действуют двойные стандарты: именно по такой же причине — концерт в Крыму — украинские власти запретили въезд российской певице Юлии Самойловой, тем самым сорвав ее выступление на «Евровидении».

Ранее сообщалось, что въезд на Украину был запрещён и американскому актёру Стивену Сигалу, опять же побывавшему в Крыму.