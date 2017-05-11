{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
17:02  11 мая 2017 0

Медведев подарил Колокольцеву раритетную книгу об особенностях национальной охоты и рыбалки

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, колокольцев владимир
На день рождения Владимир Колокольцев получил подарок от премьера правительстваФото: Официальный сайт МВД России

На день рождения министру Внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву премьер Дмитрий Медведев подарил книгу о рыбалке и охоте 1912 года издания.

«Как у нас водится, мы или ручки дарим, или книги. Ручки все, видимо, закончились», — пошутил глава правительства, поздравляя именинника. Слова премьера приводит «Газета.Ru».

Медведев отметил, что знает о хобби главы МВД, поэтому выбрал для него книгу, которая повествует об особенностях охоты и рыбалки в России в зависимости от времени года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров