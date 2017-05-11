17:02 11 мая 2017 0

На день рождения Владимир Колокольцев получил подарок от премьера правительства Фото: Официальный сайт МВД России

На день рождения министру Внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву премьер Дмитрий Медведев подарил книгу о рыбалке и охоте 1912 года издания.

«Как у нас водится, мы или ручки дарим, или книги. Ручки все, видимо, закончились», — пошутил глава правительства, поздравляя именинника. Слова премьера приводит «Газета.Ru».

Медведев отметил, что знает о хобби главы МВД, поэтому выбрал для него книгу, которая повествует об особенностях охоты и рыбалки в России в зависимости от времени года.