11:12 28 мая 2017 0

Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Геннадий Зюганов переизбран главой КПРФ, сообщают РИА «Новости».

«Пленум ЦК единогласно по предложению председателя кадровой комиссии Романова избрал председателем ЦК Зюганова», — сказал агентству секретарь центрального комитета партии Сергей Обухов.

Геннадий Зюганов представляет Коммунистическую партию в Госдуме с 1993 года и неоднократно баллотировался в президенты России. Накануне он как раз заявил, что намерен и в 2018 году побороться за президентское кресло.

Напомним, в субботу, 27 мая, на 17-м съезде партии выбирались руководители на ближайшие четыре года. Кроме председателя также был избран новый состав ЦК и контрольной комиссии.