{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
11:12  28 мая 2017 0

Зюганов переизбран главой КПРФ

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, зюганов генадий
Геннадий ЗюгановФото: Владимир Андреев © URA.RU

Геннадий Зюганов переизбран главой КПРФ, сообщают РИА «Новости».

«Пленум ЦК единогласно по предложению председателя кадровой комиссии Романова избрал председателем ЦК Зюганова», — сказал агентству секретарь центрального комитета партии Сергей Обухов.

Геннадий Зюганов представляет Коммунистическую партию в Госдуме с 1993 года и неоднократно баллотировался в президенты России. Накануне он как раз заявил, что намерен и в 2018 году побороться за президентское кресло.

Напомним, в субботу, 27 мая, на 17-м съезде партии выбирались руководители на ближайшие четыре года. Кроме председателя также был избран новый состав ЦК и контрольной комиссии.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров