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06 июня 2017
05 июня 2017
01:07  06 июня 2017 0

Московское метро осталось без «входов»

Метрополитен. Екатеринбург, метро, общественный транспорт, станция проспект космонавтов
К началу Кубка конфедераций информационные таблички будут приведены к новому страндартуФото: Александр Мамаев © URA.RU

С дверей московского метрополитена исчезли красные и зеленые информационные таблички «Вход» и «Прохода нет». В ближайшее время их заменят на новые — белые — с указанием названия станции и возможными пересадками.

По информации телеканала 360, замена табличек приурочена к предстоящему Кубку конфедераций, игры которого начнутся уже 17 июня. В списке городов, где пройдут матчи турнира, кроме Москвы также Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Обновленные таблички, информация на которых будет продублирована также и на английском языке, станет новым стандартом навигации в столице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника московского метрополитена Романа Латыпова.

Евгений Александров
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