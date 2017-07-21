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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
11:13  21 июля 2017 0

«Это духовный каркас нашей многонациональной страны». Путин потребовал следить за русским языком в школах

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ
По мнению Владимира Путина русский язык является духовным каркасом нацииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава государства Владимир Путин призвал не допускать снижения объемов изучения русского языка в российских школах. Он отметил, что это государственный язык России, который должен знать каждый.

«Русский язык для нас — язык государственный, язык межнационального общения. И его ничем заменить нельзя», — цитирует президента портал «Русская планета». — Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны».

Владимир Путин отметил, что языки многонационального народа РФ также важны, их школьники могут изучать на добровольной основе. При этом президент отметил, что не стоит заставлять детей учить язык, который «для него родным не является».

Ранее ученые РАН разработали словарь основных понятий в области национальной политики и межнациональных отношений. Разработка базовых понятий связана с намерением принять закон «О российской нации».

Нина Калинина
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