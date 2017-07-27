Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени РФ в городе Страсбурге 26 января 2009 года», — говорится в документе.
Ожидается, что принятие конвенции повысит эффективность взаимодействия России с зарубежными партнерами в борьбе с легализацией доходов преступных группировок и финансированием терроризма. Отвечать за реализацию законопроекта будут Министерство юстиции, Генпрокуратура и служба Росфинмониторинга, уточняет РИА «Новости».