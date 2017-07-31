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31 июля 2017
17:26  31 июля 2017 0

Украинца отправили в колонию за подготовку терактов в России

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
Мужчина проведет в колонии 12 летФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Гражданина Украины Алексея Сизоновича приговорили к 12 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в России. Мужчину также обвиняли в незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатки и незаконном пересечении госграницы РФ.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал украинца Алексея Сизоновича виновным в подготовке терактов в Ростовской области и назначил штраф в 250 тысяч рублей, передает Meduza.

Обвинение просило для 61-летнего украинца 12 лет колонии строгого режима и штраф в 200 тысяч рублей. Адвокат подсудимого настаивал на смягчении наказания, потому что мужчина признал свою вину.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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