Украинца отправили в колонию за подготовку терактов в России

Гражданина Украины Алексея Сизоновича приговорили к 12 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в России. Мужчину также обвиняли в незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатки и незаконном пересечении госграницы РФ.
Северо-Кавказский окружной военный суд признал украинца Алексея Сизоновича виновным в подготовке терактов в Ростовской области и назначил штраф в 250 тысяч рублей, передает Meduza.
Обвинение просило для 61-летнего украинца 12 лет колонии строгого режима и штраф в 200 тысяч рублей. Адвокат подсудимого настаивал на смягчении наказания, потому что мужчина признал свою вину.