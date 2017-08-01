Нерадивых челябинских следователей проверят по поручению Бастрыкина

21:24 01 августа 2017 1

Бастрыкин сам отдал приказ проверить нерадивых подчиненных Фото: Wikimedia

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить действия челябинских следователей, не отреагировавших вовремя на сообщение о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В одной из больниц Челябинска, по сообщениям СМИ, ребенку поставили неверный диагноз, из-за чего 11-летняя девочка чуть не погибла от воспаления аппендикса. Спасти ее удалось только врачам из другой клиники. В отношении следователей возбудили уголовное дело по статье «халатность».

Как ранее писало «URA.RU», 28 июля Бастрыкин поручил провести проверку челябинской ГКБ № 9, где врачи две недели не могли поставить правильный диагноз 11-летнему ребенку.