«Звезда смерти» стремительно приближается к Земле. ВИДЕО

Австралийские астрономы вычислили, что «Звезда смерти» может уничтожить Землю всего за две минуты.
По мнению ученых, «Звезда смерти» — официальное название HIP 85605- неумолимо приближается к нашей планете. Сейчас она находится в активном движении, а ее траектория, что и беспокоит экспертов, пересекается с Землей.
Если столкновение этой звезды с Землей произойдет, то осколки близлежащих астероидов попросту разнесут нашу планету, займет это по времени не больше двух минут, — передает предупреждение «Газета Daily».