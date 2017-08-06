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06 августа 2017
05 августа 2017
11:20  06 августа 2017 0

«Звезда смерти» стремительно приближается к Земле. ВИДЕО

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, солнце, планета земля, астрономия, планеты
Астероиды уничтожат нашу планету за две минутыФото: depositphotos.com © URA.RU

Австралийские астрономы вычислили, что «Звезда смерти» может уничтожить Землю всего за две минуты.

По мнению ученых, «Звезда смерти» — официальное название HIP 85605- неумолимо приближается к нашей планете. Сейчас она находится в активном движении, а ее траектория, что и беспокоит экспертов, пересекается с Землей.

Если столкновение этой звезды с Землей произойдет, то осколки близлежащих астероидов попросту разнесут нашу планету, займет это по времени не больше двух минут, — передает предупреждение «Газета Daily».

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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