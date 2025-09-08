Подросток убил двух полицейских в Турции

Нападавшим оказался 16-летний подросток
Нападавшим оказался 16-летний подросток Фото:

В турецком городе Измир подросток совершил вооруженное нападение на полицейский участок имени Салиха Ишгерена. В результате погибли два сотрудника полиции. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Вооруженное нападение было совершено на полицейский участок Измира в Балчова», — написал Ерликая в соцсети Х. Нападавшим оказался 16-летний подросток, который был задержан правоохранительными органами на месте происшествия.

Подросток с огнестрельным оружием проник на территорию участка и открыл огонь по находившимся там сотрудникам полиции. В результате нападения смертельные ранения получили начальник полиции, старший инспектор первого класса Мухсин Айдемир, а также офицер Хасан Акын. Еще двое полицейских — Омер Амилаг и Мурат Даглы — получили ранения различной степени тяжести. Первый находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие ранения. Министр отметил, что начато всестороннее расследование.

