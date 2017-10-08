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08 октября 2017
17:36  08 октября 2017 0

Российские дипломаты посоветовали британцам слетать в космос на iPhone

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, космос, макет, космодром, старт ракеты
Поводом для шуток стало сравнение ракеты со смартфономФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист издания Times раскритиковал российскую космическую технику, сравнив ракету «Союз» со смартфоном Apple. В ответ посольство России посоветовало британцу слетать в космос на iPhone.

Британский журналист Жиль Уиттелл в газете Times заявил, что у ракеты «Союз» меньше мощности, чем у iPhone. «С краха коммунизма не изменилось практически ничего из того, чем русские пользуются для выхода на орбиту. Они усовершенствовали компьютеры на их лучшей ракете — „Союзе“, но мощностей у нее все равно меньше, чем у айфона», — передают слова Уиттелла «РИА Новости».

Российское посольство в Лондоне не оставило без внимания «остроты» британского журналиста и опубликовало в Twitter встречное предложение.

«Может быть, Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не „устаревшего“ „Союза“», — пошутили дипломаты.

Артем Косых
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