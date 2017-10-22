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22 октября 2017
21 октября 2017
12:41  22 октября 2017 0

Девушку Гиви застрелил снайпер в Донецке. ФОТО

Белоснежка была снайпером ополчения с 2014 годаФото: apostrophe.ua
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинские СМИ сообщили о смерти Анастасии Слободянюк, известной под позывным «Белоснежка». Девушку застрелил снайпер в районе Спартака в Донецке. Официальных данных о произошедшем нет.

Первоисточником стал украинский сайт «Миротворец» (заблокированный в РФ). «Белоснежке» было 26 лет. Она участвовала в боевых действиях с 2014 года. Анастасия была ранена в боях за донецкий аэропорт и участвовала в операции под Иловайском.

Фото: apostrophe.ua

Анастасию Слободянюк связывали личные отношения с полевым командиром ДНР Михаилом Толстых (позывной Гиви), который возглавлял батальон «Сомали» и был убит 8 февраля 2017 года.

Иван Антонов
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