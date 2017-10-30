В деле о гибели семьи военнослужащего в Североморске появились первые подробности. Выяснилось, что контрактник, расправившийся со своей женой и сыном, познакомился с ними всего полгода назад.
По данным Life, мужчина познакомился со своей избранницей в социальных сетях, после чего предложил ей вместе с сыном перебраться из Мурманска к нему в Североморск. После переезда пара оформила официальный брак. Отмечается, что супруга контрактника работала психологом в детском саду.
Напомним, что тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в одной из квартир Североморска. По предварительной информации, мужчина застрелил родных из обреза, после чего покончил жизнь самоубийством. Командование Северного флота вместе с правоохранительными органами проводит проверку, возбуждено уголовное дело.