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30 октября 2017
29 октября 2017
03:44  30 октября 2017 0

В деле об убийстве семьи контрактника из Североморска появились первые подробности

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, труп, руки в крови, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Следователи пытаются выяснить, что подтолкнуло контрактника к расправе над своей семьейФото: depositphotos.com © URA.RU

В деле о гибели семьи военнослужащего в Североморске появились первые подробности. Выяснилось, что контрактник, расправившийся со своей женой и сыном, познакомился с ними всего полгода назад.

По данным Life, мужчина познакомился со своей избранницей в социальных сетях, после чего предложил ей вместе с сыном перебраться из Мурманска к нему в Североморск. После переезда пара оформила официальный брак. Отмечается, что супруга контрактника работала психологом в детском саду.

Напомним, что тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в одной из квартир Североморска. По предварительной информации, мужчина застрелил родных из обреза, после чего покончил жизнь самоубийством. Командование Северного флота вместе с правоохранительными органами проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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