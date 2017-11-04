Энергоблок «Росатома» вошел в тройку лучших атомных установок мира

Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») попал в число трех лучших атомных установок мира по версии старейшего американского журнала «POWER». Одно из наиболее влиятельных профессиональных изданий присудило Нововоронежской АЭС премию «Power Awards» за 2017 год. В тройку победителей вошли также АЭС «Columbia» (США) и АЭС «Ringhals» (Швеция).
Российский энергоблок с реактором ВВЭР-1200 победил в номинации «Лучшие станции». Она отличается от другой номинации — премии «Станция года» тем, что последняя предполагает введение АЭС в коммерческую эксплуатацию в течение одного-двух лет до награждения. В свою очередь, в номинации «Лучшие станции» определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, которые указывают вектор развития всей отрасли.
Напомним, что инновационный блок №6 НВАЭС с самым мощным на сегодняшний день реактором — ВВЭР-1200 поколения «3+» — ввели в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года. Он может использоваться для новых станций не только в России, но и за рубежом. В качестве его преимуществ специалисты называют высокую производительность, долговечность и безопасность.
Отметим, что российские атомные проекты не в первый раз удостаиваются признания в США. В 2016 году в номинации «Лучшие станции» также победил российский проект атомного энергоблока с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС, расположенной в городе Заречном Свердловской области. А в 2014 году проектами года по версии другого американского журнала «Power Engineering» были названы первый блок иранской АЭС «Бушер» и блок №1 индийской АЭС «Куданкулам». На этих энергоблоках работают российские реакторы на тепловых нейтронах ВВЭР-1000.