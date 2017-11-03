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04 ноября 2017
03 ноября 2017
23:06  03 ноября 2017 0

После безумия с iPhone москвичи бросились за кроссовками Оксимирона и песнями Бузовой. ФОТО, ВИДЕО

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , очередь за айфонами, тверская27
Какая из очередей больше, судите самиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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Москва 3 ноября превратилась в столицу российских очередей. После утренней суматохи из-за старта продаж iPhone X москвичи отправились на презентацию новой коллекции кроссовок Reebok, где был рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), а к вечеру фанаты певицы Ольги Бузовой выстроились перед клубом «Известия Hall», чтобы посетить сольный концерт, на котором ведущая «Дом 2» пообещала представить дебютный альбом «Под звуки поцелуев».

На записях видно, что очередь на концерт исполнительницы тянется на десятки метров от входа в заведение. В районе универмага «Цветной», куда с 17:00 начали запускать людей на презентацию авторских кроссовок от Оксимирона, которые он создал в сотрудничестве с Reebok, также образовалась толпа поклонников.

Видео РенТВ

Звезда рэп-баттлов предупредил в Twitter, что попасть на презентацию смогут не все: «Зарегалось 5000, а вместимость площадки до 1000, так что, пожалуйста, без обид. Попадет первая тысяча». Лимитированной коллекции дали имя Reebok Classic x Oxxxymiron. Цена за пару, согласно информации на странице одного из продавцов в Instagram, составляет 7 тысяч 700 рублей.

Видео Lifeshot

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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