23:06 03 ноября 2017 0

Какая из очередей больше, судите сами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва 3 ноября превратилась в столицу российских очередей. После утренней суматохи из-за старта продаж iPhone X москвичи отправились на презентацию новой коллекции кроссовок Reebok, где был рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), а к вечеру фанаты певицы Ольги Бузовой выстроились перед клубом «Известия Hall», чтобы посетить сольный концерт, на котором ведущая «Дом 2» пообещала представить дебютный альбом «Под звуки поцелуев».

На записях видно, что очередь на концерт исполнительницы тянется на десятки метров от входа в заведение. В районе универмага «Цветной», куда с 17:00 начали запускать людей на презентацию авторских кроссовок от Оксимирона, которые он создал в сотрудничестве с Reebok, также образовалась толпа поклонников.

Видео РенТВ



Звезда рэп-баттлов предупредил в Twitter, что попасть на презентацию смогут не все: «Зарегалось 5000, а вместимость площадки до 1000, так что, пожалуйста, без обид. Попадет первая тысяча». Лимитированной коллекции дали имя Reebok Classic x Oxxxymiron. Цена за пару, согласно информации на странице одного из продавцов в Instagram, составляет 7 тысяч 700 рублей.

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