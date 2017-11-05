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05 ноября 2017
04 ноября 2017
11:41  05 ноября 2017 0

«Куда уж выше!» Москву затопило канализационными стоками. ВИДЕО

Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка
Улица потонула в нечистотахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ночью на одной из улиц Москвы прорвало канализацию. Очевидцы сняли потоп на видео.

«Куда уж выше! Сейчас всю Москву зальет. А пожарные подъехали и бездействуют», — комментируют видео авторы.

Канализациоными водами залило улицу Солженицына, сообщает телеграм-канал НТВ. Как видно на видео, сточные воды образовали целую реку. На месте ЧП работают бригады экстренных служб, но когда последствия аварии будут устранены — неизвестно. При этом уровень воды продолжает потихоньку подниматься.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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