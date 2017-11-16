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16 ноября 2017
11:46  16 ноября 2017 0

Российские авиакомпании обязали платить компенсации пассажирам до шести млн рублей

Аэропорт Рощино, пресс-тур с общественным советом ГУСа. Тюмень, аэропорт рощино
За задержки международных рейсов авиакомпании выплатят пассажирам солидную компенсациюФото: Николай Бастриков © URA.RU

Госдума приняла окончательные правки в Воздушный кодекс, согласно которым повышается ответственность российских авиаперевозчиков на международных рейсах. Теперь компенсации для авиапассажиров за задержки рейсов, а также причинение вреда здоровью и смерти будут исчисляться несколькими миллионами рублей.

Поправки, как отметили в парламенте, приняты в соответствии с Монреальской конвенцией, к которой РФ присоединилась весной 2017 года. Присоединение к конвенции упростило взыскание ущерба, установило новый лимит ответственности, который ежегодно индексируется и сейчас составляет около 154 тысячи долларов (около девяти млн рублей). Чтобы не платить сверх этой суммы, авиакомпания должна доказать, что не виновата в авиакатастрофе, пишет газета «Веждомости».

Поправки, как уточняет «Федеральное агентство новостей», регулируют порядок предъявления к авиакомпаниям требований о компенсации в случаях отмены или задержки рейсов, утери или повреждения багажа, причинения вреда здоровью или смерти пассажира. В частности, поправки устанавливают предельные размеры компенсаций, которые пассажир может потребовать, не доказывая размер причиненного ущерба: в случае гибели пассажира предельный размер компенсации составит шесть млн рублей, за причинение вреда здоровью компенсация составит до двух млн рублей.

Разработчики поправок отмечают, что на внутренних рейсах по-прежнему будут действовать выплаты в размере двух млн рублей. Как уточнила в разговоре с «Ведомостями» юрист Heads Consulting Ксения Степанова, важным моментом является то, что ответственность перевозчика за жизнь и здоровье пассажира устанавливается, только если происшествие имело место на борту самолета или при посадке/высадке. Раньше ответственность возлагалась с момента прохождения предполетного досмотра и до того момента, когда пассажир покинул аэродром.

Ранее Минтранс в рамках поправок в Воздушном кодексе ограничил бесплатный провоз ручной клади в самолетах после появления «безбагажных» тарифов. Теперь пассажир без багажа сможет пронести на борт пять килограммов груза, писала «Национальная служба новостей». Изменения, как посчитали в ведомстве, позволят расширить тарифную сетку авиакомпаний, повысить авиационную мобильность населения и устранить возникающие спорные ситуации.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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