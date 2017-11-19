{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 ноября 2017
18 ноября 2017
14:11  19 ноября 2017 0

В Москве из квартиры украли драгоценности на 11 млн рублей. Хозяйка неделю не замечала потери

Варианты подарков. Екатеринбург, бижютерия, украшения
Добычей злоумышленников стали драгоценностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Из квартиры на Кисловском переулке в центре Москвы похитили ювелирные украшения на сумму в 11,4 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

О преступлении в полицию 18 ноября заявила 50-летняя женщина. Позже следователи установили, что неизвестный проник в чужое жилье в период с 8 по 12 ноября и вынес драгоценности, пишет RT.

В настоящее время правоохранители ведут розыск преступника.

Как ранее писало «URA.RU», из ветхого жилья в Кургане украли ванну и бытовую технику, пока хозяева занимались переездом.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров