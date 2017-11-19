14:11 19 ноября 2017 0

Добычей злоумышленников стали драгоценности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из квартиры на Кисловском переулке в центре Москвы похитили ювелирные украшения на сумму в 11,4 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

О преступлении в полицию 18 ноября заявила 50-летняя женщина. Позже следователи установили, что неизвестный проник в чужое жилье в период с 8 по 12 ноября и вынес драгоценности, пишет RT.

В настоящее время правоохранители ведут розыск преступника.

Как ранее писало «URA.RU», из ветхого жилья в Кургане украли ванну и бытовую технику, пока хозяева занимались переездом.