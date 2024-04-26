Посла РФ вызвали в британский МИД из-за «враждебной деятельности»

Посла РФ в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД в связи с обвинениями в «организованной враждебной деятельности» на территории Соединенного Королевства. Об этом рассказали в МИД Британии.
«Сегодня Министерство иностранных дел вызвало Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании», — передает сообщение МИД Великобритании РИА Новости. Андрей Келин, в свою очередь, обратил внимание британских представителей на неосновательность утверждений о причастности России к инциденту с поджогом в Лондоне, который рассматривается британскими властями как провокация со стороны Москвы.
Российский посол подчеркнул, что в отличие от Лондона и других союзников Украины, Россия не поддерживает провокации против мирных гражданских объектов. Келин призвал британские власти прекратить раздувать необоснованный «антироссийский психоз».
Полиция Лондона обвинила пятерых мужчин в нарушении Закона о национальной безопасности. Двое из них подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами, включая планирование поджога коммерческого объекта, связанного с Украиной в 2024 году.
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