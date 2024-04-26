Посла РФ вызвали в британский МИД из-за «враждебной деятельности»

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Повседневная жизнь. Москва, мид, здание, министерство иностранных дел
Россия не поддерживает провокации против гражданских объектов, заявил посол РФ Андрей Келин Фото:

Посла РФ в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД в связи с обвинениями в «организованной враждебной деятельности» на территории Соединенного Королевства. Об этом рассказали в МИД Британии.

«Сегодня Министерство иностранных дел вызвало Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании», — передает сообщение МИД Великобритании РИА Новости. Андрей Келин, в свою очередь, обратил внимание британских представителей на неосновательность утверждений о причастности России к инциденту с поджогом в Лондоне, который рассматривается британскими властями как провокация со стороны Москвы.

Российский посол подчеркнул, что в отличие от Лондона и других союзников Украины, Россия не поддерживает провокации против мирных гражданских объектов. Келин призвал британские власти прекратить раздувать необоснованный «антироссийский психоз».

Полиция Лондона обвинила пятерых мужчин в нарушении Закона о национальной безопасности. Двое из них подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами, включая планирование поджога коммерческого объекта, связанного с Украиной в 2024 году.

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Посла РФ в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД в связи с обвинениями в «организованной враждебной деятельности» на территории Соединенного Королевства. Об этом рассказали в МИД Британии. «Сегодня Министерство иностранных дел вызвало Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании», — передает сообщение МИД Великобритании РИА Новости. Андрей Келин, в свою очередь, обратил внимание британских представителей на неосновательность утверждений о причастности России к инциденту с поджогом в Лондоне, который рассматривается британскими властями как провокация со стороны Москвы. Российский посол подчеркнул, что в отличие от Лондона и других союзников Украины, Россия не поддерживает провокации против мирных гражданских объектов. Келин призвал британские власти прекратить раздувать необоснованный «антироссийский психоз». Полиция Лондона обвинила пятерых мужчин в нарушении Закона о национальной безопасности. Двое из них подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами, включая планирование поджога коммерческого объекта, связанного с Украиной в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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