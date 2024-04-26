Посла РФ вызвали в британский МИД из-за «враждебной деятельности»

26 апреля 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Россия не поддерживает провокации против гражданских объектов, заявил посол РФ Андрей Келин Фото: Игорь Пантин © URA.RU Посла РФ в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД в связи с обвинениями в «организованной враждебной деятельности» на территории Соединенного Королевства. Об этом рассказали в МИД Британии. «Сегодня Министерство иностранных дел вызвало Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании», — передает сообщение МИД Великобритании РИА Новости. Андрей Келин, в свою очередь, обратил внимание британских представителей на неосновательность утверждений о причастности России к инциденту с поджогом в Лондоне, который рассматривается британскими властями как провокация со стороны Москвы. Российский посол подчеркнул, что в отличие от Лондона и других союзников Украины, Россия не поддерживает провокации против мирных гражданских объектов. Келин призвал британские власти прекратить раздувать необоснованный «антироссийский психоз». Полиция Лондона обвинила пятерых мужчин в нарушении Закона о национальной безопасности. Двое из них подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами, включая планирование поджога коммерческого объекта, связанного с Украиной в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посла РФ в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД в связи с обвинениями в «организованной враждебной деятельности» на территории Соединенного Королевства. Об этом рассказали в МИД Британии. «Сегодня Министерство иностранных дел вызвало Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании», — передает сообщение МИД Великобритании РИА Новости. Андрей Келин, в свою очередь, обратил внимание британских представителей на неосновательность утверждений о причастности России к инциденту с поджогом в Лондоне, который рассматривается британскими властями как провокация со стороны Москвы. Российский посол подчеркнул, что в отличие от Лондона и других союзников Украины, Россия не поддерживает провокации против мирных гражданских объектов. Келин призвал британские власти прекратить раздувать необоснованный «антироссийский психоз». Полиция Лондона обвинила пятерых мужчин в нарушении Закона о национальной безопасности. Двое из них подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами, включая планирование поджога коммерческого объекта, связанного с Украиной в 2024 году.