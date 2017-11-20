В Евросоюзе проект экспортного газопровода «Северный поток — 2» признали успешным. Об этом говорится в попавших в руки журналистов документах Центра европейской политической стратегии (EPSC). Организация подчиняется Брюсселю и готовит доклады лично главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.
В докладе говорится, что хотя газопровод «Северный поток — 2» несовместим с долгосрочным проектом ЕС по укреплению отношений с восточными странами-соседями, «в ЕС в настоящий момент нет того или иного инструмента для официального отказа от проекта», пишет «Федеральное агентство новостей».
«Северный поток-2» является показательным примером <…>, когда речь идет о строительстве устойчивого энергетического союза», — говорится в документе EPSC. В нем также отмечается, что Россия обеспечила поддержку ключевых компаний из пяти стран — членов ЕС.
Европейские политики также считают, что со строительством нового газопровода, вырастет доля России на европейском газовом рынке. Поэтому авторы доклада призывают ЕС доработать свой внутренний рынок газа и найти возможность регулировать законодательно ресурсы, поступающие на рынок Евросоюза из других стран.
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее «URA.RU» писало, что принадлежащая «Газпрому» на 100% швейцарская компания Nord Stream 2 потратила 880 тысяч долларов на лоббирование в Вашингтоне интересов, связанных с газопроводом.