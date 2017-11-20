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20 ноября 2017
13:44  20 ноября 2017 0

«Северный поток-2» в Евросоюзе признали успешным

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Доля России на европейском газовом рынке вырастет с появлением нового газопроводаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Евросоюзе проект экспортного газопровода «Северный поток — 2» признали успешным. Об этом говорится в попавших в руки журналистов документах Центра европейской политической стратегии (EPSC). Организация подчиняется Брюсселю и готовит доклады лично главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

В докладе говорится, что хотя газопровод «Северный поток — 2» несовместим с долгосрочным проектом ЕС по укреплению отношений с восточными странами-соседями, «в ЕС в настоящий момент нет того или иного инструмента для официального отказа от проекта», пишет «Федеральное агентство новостей».

«Северный поток-2» является показательным примером <…>, когда речь идет о строительстве устойчивого энергетического союза», — говорится в документе EPSC. В нем также отмечается, что Россия обеспечила поддержку ключевых компаний из пяти стран — членов ЕС.

Европейские политики также считают, что со строительством нового газопровода, вырастет доля России на европейском газовом рынке. Поэтому авторы доклада призывают ЕС доработать свой внутренний рынок газа и найти возможность регулировать законодательно ресурсы, поступающие на рынок Евросоюза из других стран.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее «URA.RU» писало, что принадлежащая «Газпрому» на 100% швейцарская компания Nord Stream 2 потратила 880 тысяч долларов на лоббирование в Вашингтоне интересов, связанных с газопроводом.

Виктор Дорофеев
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