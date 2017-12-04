02:27 04 декабря 2017 0

Артист резко высказался о музыкальном творчестве Бузовой Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Российский певец Сергей Пенкин резко высказался о вокальных данных Ольги Бузовой, назвав ее творчество «дурдомом на выезде».

По мнению артиста, российская эстрада кардинально изменилась после развала Советского Союза. «Поток вульгарности захлестнул все каналы, власть денег заставила забыть о том, что такое совесть», — возмущается Пенкин. Но больше всего певца беспокоит, что свидетелями эпохи разврата являются представители младшего поколения.

Пенкину очень не нравится, что люди пытаются делать то, чего не умеют. Со слов артиста, ярким примером является начинающая певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. «Какой же это феномен? Это дурдом на выезде!» — приводит портал «Дни.ру» слова российского исполнителя.

Напомним, телеведущая Ольга Бузова рассказала, что закончит сольную карьеру только в тот момент, когда получит все существующие в России, Америке и Европе премии. Также она готова представлять Россию на конкурсе «Евровидение».