23:24 13 декабря 2017 0

Наталья Поклонская не верит в успех расследования дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Адвокатам депутата Госдумы Натальи Поклонской удалось добиться в украинском суде регистрации уголовного производства по факту ее увольнения из генпрокуратуры Украины. Об этом она сообщила в среду, 13 декабря, на своей странице в Facebook.

«Даже не ожидала, что по факту моего незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины в связи с нарушениями закона и моих прав адвокаты добились через суд регистрации уголовного производства», — написала Поклонская, пожелав удачи «коллегам-прокурорам с Украины», которые, по ее мнению, при действующем руководстве не смогут принять законное решение.

При этом адвокат Максим Могильницкий отметил, что суду было предоставлено достаточно фактов, которые свидетельствуют о должностных преступлениях при увольнении Поклонской, пишет RT.