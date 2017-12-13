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13 декабря 2017
23:24  13 декабря 2017 0

Поклонская стала фигурантом уголовного дела на Украине

XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, поклонская наталья, съезд ер, единая россия
Наталья Поклонская не верит в успех расследования делаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Адвокатам депутата Госдумы Натальи Поклонской удалось добиться в украинском суде регистрации уголовного производства по факту ее увольнения из генпрокуратуры Украины. Об этом она сообщила в среду, 13 декабря, на своей странице в Facebook.

«Даже не ожидала, что по факту моего незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины в связи с нарушениями закона и моих прав адвокаты добились через суд регистрации уголовного производства», — написала Поклонская, пожелав удачи «коллегам-прокурорам с Украины», которые, по ее мнению, при действующем руководстве не смогут принять законное решение.

При этом адвокат Максим Могильницкий отметил, что суду было предоставлено достаточно фактов, которые свидетельствуют о должностных преступлениях при увольнении Поклонской, пишет RT.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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