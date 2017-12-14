Госдеп обвинил Россию в артиллерийских обстрелах мирного населения Украины

01:56 14 декабря 2017 0

По мнению Госдепартамента, Россия обстреливает населенные пункты Украины Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Госдепартамент обвинил Россию в обстрелах мирного населения Украины. С соответствующим заявлением перед журналистами 13 декабря выступила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

«Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения», — приводит слова Науэрт «Национальная служба новостей». При этом представитель не привела никаких доказательств атак, лишь отметив, что нападениям подвергается гражданская инфраструктура Донецкой области.

Кроме того, Хезер Науэрт потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком, так же обвинив их в обстрелах.

Она также потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком и обвинила их в обстреле станции.