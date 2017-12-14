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14 декабря 2017
13 декабря 2017
01:56  14 декабря 2017 0

Госдеп обвинил Россию в артиллерийских обстрелах мирного населения Украины

Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, парад, катюша, день победы, 9 мая, ракеты
По мнению Госдепартамента, Россия обстреливает населенные пункты УкраиныФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Госдепартамент обвинил Россию в обстрелах мирного населения Украины. С соответствующим заявлением перед журналистами 13 декабря выступила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

«Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения», — приводит слова Науэрт «Национальная служба новостей». При этом представитель не привела никаких доказательств атак, лишь отметив, что нападениям подвергается гражданская инфраструктура Донецкой области.

Кроме того, Хезер Науэрт потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком, так же обвинив их в обстрелах.

Она также потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком и обвинила их в обстреле станции.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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