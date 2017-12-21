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21 декабря 2017
09:30  21 декабря 2017 0

В России поменяют правила оформления аварий по ОСАГО

ДТП у Мытного двора, снесли паркомат. Екатеринбург, дтп, авария
Оформить аварию с новыми поправками в закон будет прощеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума РФ во втором чтении приняла поправки к закону «об ОСАГО». По нему в 2018 году у водителей появится больше возможностей при оформлении ДТП в рамках европротокола, в том числе регистрация страхового случая через мобильное приложение.

Согласно документу, лимит ущерба автомобилю, который водитель сможет заявить в страховую компанию без вызова автоинспектора, будет увеличен с 50 тысяч рублей до 100 тысяч, пишет «Коммерсант». Кроме того, возможно будет оформить ДТП по европротоколу, если участники аварии не пришли к единому мнению об обстоятельствах происшествия. В этом случае суть разногласий надо будет описать в извещении о ДТП, а обстоятельства необходимо будет передать в «автоматизированную информационную систему обязательного страхования».

На данный момент известно о двух способах передачи этих данных. Первый — с помощью мобильного приложение «Помощник ОСАГО». Оно сейчас разрабатывается рабочей группой Центробанка. Программа позволяет сфотографировать место аварии и передать снимки в страховую компанию. Второй способ передачи данных — фиксация обстоятельств аварии с помощью автоматических терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, способных на основе спутниковых данных установить факт ДТП. Такие устройства устанавливаются на все новые машины, произведенные в РФ, а также ввозимые в страну машины.

Ранее стало известно о серьезном оттоке страховых компаний с рынка ОСАГО. Если раньше с обязательным автострахованием работали 180 страховщиков, сейчас число компаний уменьшилось до 60, сообщает «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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