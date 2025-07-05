В Москве загорелся ТЦ «Солнечный ветер»

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В Москве загорелся торговый центр «Солнечный ветер»
В Москве загорелся торговый центр «Солнечный ветер» Фото:

В Москве произошел пожар в ТЦ «Солнечный ветер» на улице Маршала Катукова. Об этом сообщают представители МЧС.

«На северо-западе Москвы загорелся фасад ТЦ „Солнечный ветер“, эвакуировано 100 человек», — сообщают оперативные службы ТАСС. Из окон торгового центра валит густой дым.

На место прибыли машины МЧС. Информации о пострадавших нет. По предварительной информации произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада. Из здания эвакуировались порядка 100 человек.

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В Москве произошел пожар в ТЦ «Солнечный ветер» на улице Маршала Катукова. Об этом сообщают представители МЧС. «На северо-западе Москвы загорелся фасад ТЦ „Солнечный ветер“, эвакуировано 100 человек», — сообщают оперативные службы ТАСС. Из окон торгового центра валит густой дым. На место прибыли машины МЧС. Информации о пострадавших нет. По предварительной информации произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада. Из здания эвакуировались порядка 100 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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