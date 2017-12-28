{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,63
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
28 декабря 2017
22:22  28 декабря 2017 3

В пятизвездочных отелях посуду моют туалетными ершиками. ВИДЕО

Гостиницы не соблюдают элементарные санитарные нормыФото: скрин видео Pear Video

В пятизвездочных отелях Китая одними туалетными ершиками уборщицы моют и унитазы, и раковины, и посуду. Отели Sheraton, Shangri-La и Kempinski из-за этого не прошли базовые санпроверки, сообщает Pear Video.

Кроме мытья посуды, сотрудники отелей мочили полотенца в унитазе и мыли ими пол, а также совершали все работы в одних перчатках. Кадры, свидетельствующие о несоблюдении санитарных норм уборщицами, снял журналист, который в качестве эксперимента устраивался в гостиницы стажером. Life.ru отмечает, что за одну ночь в отелях этих сетей в Китае гость платит от 105 до 410 долларов (6 — 23,7 тысячи рублей).

В настоящее время следователи изучили видеозаписи и пришли к выводу, что они подлинные. Гостиницам предписали устранить нарушения.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России не будут устраивать в жилых домах хостелы и гостиницы. Они нарушают многие нормы законодательства, в том числе санитарно-гигиенические.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров