В пятизвездочных отелях посуду моют туалетными ершиками. ВИДЕО

22:22 28 декабря 2017 3

Гостиницы не соблюдают элементарные санитарные нормы Фото: скрин видео Pear Video

В пятизвездочных отелях Китая одними туалетными ершиками уборщицы моют и унитазы, и раковины, и посуду. Отели Sheraton, Shangri-La и Kempinski из-за этого не прошли базовые санпроверки, сообщает Pear Video.

Кроме мытья посуды, сотрудники отелей мочили полотенца в унитазе и мыли ими пол, а также совершали все работы в одних перчатках. Кадры, свидетельствующие о несоблюдении санитарных норм уборщицами, снял журналист, который в качестве эксперимента устраивался в гостиницы стажером. Life.ru отмечает, что за одну ночь в отелях этих сетей в Китае гость платит от 105 до 410 долларов (6 — 23,7 тысячи рублей).

В настоящее время следователи изучили видеозаписи и пришли к выводу, что они подлинные. Гостиницам предписали устранить нарушения.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России не будут устраивать в жилых домах хостелы и гостиницы. Они нарушают многие нормы законодательства, в том числе санитарно-гигиенические.