Завидный жених России Стас Пьеха рассказал о своих предпочтениях

Российский певец Стас Пьеха рассказал о своих предпочтениях при знакомстве с девушками. По его словам, он сразу считывает, если с ним заигрывают только ради денег. При этом если девушка искренне в нем заинтересована, он это тоже чувствует. Об этом артист, считающийся одним из самых завидных женихов, рассказал журналистам. Он признался, что сейчас одинок и счастлив.
«Если удастся встретить любовь, то почему нет? Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю. Как я это понимаю? По каким-то определенным сигналам тревожным. Если же ко мне идут теплые чувства, то я сразу их считываю», — рассказал Пьеха в разговоре с MK.RU, говоря о своих предпочтениях. В настоящий момент артист признался, что не состоит в отношениях и при этом он не испытывает грусти по этому поводу. «Теперь один и счастлив», — подытожил он.
Это не первый раз, когда Стас Пьеха откровенничает с журналистами, говоря о своей личной жизни. Ранее он рассказал о периоде, когда он был зависим от наркотиков. Это было в 90-е годы.
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