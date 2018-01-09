Наемников «Спецназа СССР» в Сирии назвали мистификацией

В Сирии не существует частной военной компании (ЧВК) «Туран», которая регулярно упоминалась в российских СМИ как одна из крупнейший организаций, воюющих в стране. Такие выводы содержатся в расследовании Conflict Intelligence Team (CIT).
«ЧВК „Туран“ не реальное вооруженное формирование, а плод обширной мистификации, созданной в основном силами одного человека — корреспондента ANNA News и „Русской весны“ Олега Блохина», — цитирует РБК исследователей CIT. Выводы были сделаны на основе изучения сделанных журналистом фотографий членов компании, которую также называют «Спецназ СССР». По мнению аналитиков, на кадрах он сам с другом. В качестве основного аргумента используется то, что большая часть атрибутики на снимках совпадает с той, в которой корреспондент позировал на своих личных снимках.
Сам Олег Блохин воздерживается от комментариев и отказывается предоставлять какие-либо доказательства существования ЧВК.
Первые упоминания о ЧВК «Туран» появились на сайте «Русской весны» в апреле 2017 года. Портал сообщал, что численность формирования — около тысячи человек, многие из них первоначально воевали добровольцами в Донбассе.