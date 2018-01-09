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09 января 2018
13:02  09 января 2018 2

Наемников «Спецназа СССР» в Сирии назвали мистификацией

Гонка героев 2016. Екатеринбург, автомат калашникова, боевое оружие
Аналитики изучили снимки журналистаФото: Владимир Жабриков © URA.RU (архивное фото)
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии не существует частной военной компании (ЧВК) «Туран», которая регулярно упоминалась в российских СМИ как одна из крупнейший организаций, воюющих в стране. Такие выводы содержатся в расследовании Conflict Intelligence Team (CIT).

«ЧВК „Туран“ не реальное вооруженное формирование, а плод обширной мистификации, созданной в основном силами одного человека — корреспондента ANNA News и „Русской весны“ Олега Блохина», — цитирует РБК исследователей CIT. Выводы были сделаны на основе изучения сделанных журналистом фотографий членов компании, которую также называют «Спецназ СССР». По мнению аналитиков, на кадрах он сам с другом. В качестве основного аргумента используется то, что большая часть атрибутики на снимках совпадает с той, в которой корреспондент позировал на своих личных снимках.

Сам Олег Блохин воздерживается от комментариев и отказывается предоставлять какие-либо доказательства существования ЧВК.

Первые упоминания о ЧВК «Туран» появились на сайте «Русской весны» в апреле 2017 года. Портал сообщал, что численность формирования — около тысячи человек, многие из них первоначально воевали добровольцами в Донбассе.

Игорь Чукреев
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