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10 января 2018
09 января 2018
19:19  09 января 2018 21

Более 70% россиян назвали «положительной» ситуацию в стране

Акция в поддержку пострадавших и памяти погибших во время теракта в Санкт Петербурге.Челябинск, я выбираю жизнь
Россияне стали оптимистично смотреть в будущееФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Жизненную ситуацию оценили как «хорошую» 83% россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). И лишь треть жителей страны считают, что «дальше будет хуже».

Социологи делают вывод о том, что социальное настроение россиян продолжает улучшаться и существенно превосходит показатели 2015 и 2016 годов. Три четверти опрошенных (73%) характеризуют ситуацию в стране «определенно» или скорее «положительно», отрицательные ответы дали 23% респондентов.

Около трети респондентов говорят о том, что худшие времена ожидают впереди (37%), еще треть полагает, что они остались позади (34%). По ощущениям 20% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена. «Люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно. Но кое-кто и сегодня находится под влиянием инерции, думая, что нужно быть готовым к худшему сценарию — на всякий случай», — отметил эксперт. Социолог предположил, что по мере улучшения настроений кризисные ожидания будут неизбежно затухать. «Но темпы этого затухания предполагаемо более низкие, чем темпы роста оценок личной жизни и жизни страны», — подчеркнул Львов.

ВЦИОМ провел телефонный опрос 25—27 декабря 2017 года. Всего было опрошено более 1800 респондентов в возрасте от 18 лет в разных регионах страны.

Нина Калинина
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