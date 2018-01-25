{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
25 января 2018
22:01  25 января 2018 2

Уральские журналисты спасают знаковый фестиваль и певицу Лободу от нападок украинских СМИ

Лободу ждут в ЕкатеринбургеФото: Светлана Лобода, Instagram

Журналисты агентства ярких новостей «Моменты» вынуждены отбиваться от fake news украинского издания politeka.net, которые переврали статью об ежегодном уральском фестивале Ural Music Night и участии в нем украинской певицы Светланы Лободы в качестве хедлайнера. После нападок украинских журналистов, Лобода остановила переговоры с продюсером фестиваля Евгением Горенбургом.

Украинские СМИ, как пишут «Моменты», устроили настоящую травлю звезды. Статья на сайте politeka.net вышла под заголовком «Она же почти голая: скандальная украинская запроданка откроет фестиваль в РФ». Материал, переписанный с «Моментов», оказался без ссылки на первоисточник и к тому же с рядом грубых фактических ошибок. Издание ранее рассказывало о том, как идет подготовка к фестивалю Ural Music Night — 2018. Продюсер Евгений Горенбург, который в прошлом году провел такой фестиваль в Екатеринбурге с большим успехом (в течение ночи на сотне площадок города выступили две тысячи музыкантов, а зрителями стали 150 тысяч человек), признался, что сейчас ведет успешные переговоры с Лободой, которая будет реальным хедлайнером этого года. При этом он подробно расписал особенности требований певицы.

После того, как украинские журналисты опубликовали свою статью, Лобода в соцсетях на своих официальных страницах заявила, что переговоры с организаторами уральского фестиваля «больше не ведутся». «Вчера весь день мы находились в переговорах с командой Евгения Горенбурга, главной целью которых было спасение программы фестиваля. Задуманное должно быть реализовано. Не имея к нам претензий, Горенбург лишь обсуждал, как минимизировать последствия провокации наших украинских коллег», — обратились к своим читателям с разъяснением журналисты «Моментов».

Ради спасения фестиваля журналисты пошли на крайний шаг и согласились снять часть материала о подготовке фестиваля. Они считают, что Лобода обязательно должна выступить на Урале. «Участие такой поп-звезды, как Светлана Лобода, необходимо фестивалю, чтобы о нем заговорил весь мир. Это здоровый принцип любого музыкального события подобного уровня. Например, фестиваль Glastonbury именно с такой целью ежегодно привлекает самых топовых звезд, таких, как Radiohead. Надеемся на понимание читателей и победу Екатеринбурга над fake news», — поясняют «Моменты».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров