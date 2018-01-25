Уральские журналисты спасают знаковый фестиваль и певицу Лободу от нападок украинских СМИ

22:01 25 января 2018 2

Лободу ждут в Екатеринбурге Фото: Светлана Лобода, Instagram

Журналисты агентства ярких новостей «Моменты» вынуждены отбиваться от fake news украинского издания politeka.net, которые переврали статью об ежегодном уральском фестивале Ural Music Night и участии в нем украинской певицы Светланы Лободы в качестве хедлайнера. После нападок украинских журналистов, Лобода остановила переговоры с продюсером фестиваля Евгением Горенбургом.

Украинские СМИ, как пишут «Моменты», устроили настоящую травлю звезды. Статья на сайте politeka.net вышла под заголовком «Она же почти голая: скандальная украинская запроданка откроет фестиваль в РФ». Материал, переписанный с «Моментов», оказался без ссылки на первоисточник и к тому же с рядом грубых фактических ошибок. Издание ранее рассказывало о том, как идет подготовка к фестивалю Ural Music Night — 2018. Продюсер Евгений Горенбург, который в прошлом году провел такой фестиваль в Екатеринбурге с большим успехом (в течение ночи на сотне площадок города выступили две тысячи музыкантов, а зрителями стали 150 тысяч человек), признался, что сейчас ведет успешные переговоры с Лободой, которая будет реальным хедлайнером этого года. При этом он подробно расписал особенности требований певицы.

После того, как украинские журналисты опубликовали свою статью, Лобода в соцсетях на своих официальных страницах заявила, что переговоры с организаторами уральского фестиваля «больше не ведутся». «Вчера весь день мы находились в переговорах с командой Евгения Горенбурга, главной целью которых было спасение программы фестиваля. Задуманное должно быть реализовано. Не имея к нам претензий, Горенбург лишь обсуждал, как минимизировать последствия провокации наших украинских коллег», — обратились к своим читателям с разъяснением журналисты «Моментов».

Ради спасения фестиваля журналисты пошли на крайний шаг и согласились снять часть материала о подготовке фестиваля. Они считают, что Лобода обязательно должна выступить на Урале. «Участие такой поп-звезды, как Светлана Лобода, необходимо фестивалю, чтобы о нем заговорил весь мир. Это здоровый принцип любого музыкального события подобного уровня. Например, фестиваль Glastonbury именно с такой целью ежегодно привлекает самых топовых звезд, таких, как Radiohead. Надеемся на понимание читателей и победу Екатеринбурга над fake news», — поясняют «Моменты».