Путин назвал российскую армию одной из самых оснащенных в мире

23:05 30 января 2018 0

Сирийская военная операция показала всю мощь российской армии Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Президент России Владимир Путин считает российскую армию одной из самых оснащенных в мире. По его словам, этот факт был доказан в ходе военной операции в Сирии против террористов.

Путин на военно-практической конференции Минобороны РФ заявил, что «по некоторым показателям российское вооружение не имеет себе равных в мире», пишут Nation News. Президент считает российскую армию одной из самых оснащенных, что показал опыт применения российского вооружения в тяжелых условиях сирийской кампании, сообщает RT.

Как ранее писало «URA.RU», в ближайшее время подразделения ПВО российской армии получат на вооружение специальную малогабаритную зенитную ракету, которую уже прозвали «гвоздь». Назначение нового изделия — борьба с малоразмерными целями, то есть дронами и реактивными артиллерийскими снарядами.