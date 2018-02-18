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18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:48  18 февраля 2018 0

Минобороны ФРГ назвала главную угрозу мировой стабильности

Главной угрозой в мире являются кибератакиФото: сайт Урсула фон дер Ляйен

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен назвала главную угрозу для мировой стабильности. Наибольшую опасность, по ее мнению, представляют кибератаки.

«Я думаю, что это кибератаки, потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ [запрещенная в России террористическая организация], они используют киберпространство, чтобы бороться против нас», — приводит РИА «Новости» комментарий министра.

Обеспечение кибербезопасности в ближайшие десять лет, по мнению фон дер Ляйен, станет основной задачей для глав различных компаний и стран.

Сергей Демин
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