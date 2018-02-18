Минобороны ФРГ назвала главную угрозу мировой стабильности

04:48 18 февраля 2018 0

Главной угрозой в мире являются кибератаки Фото: сайт Урсула фон дер Ляйен

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен назвала главную угрозу для мировой стабильности. Наибольшую опасность, по ее мнению, представляют кибератаки.

«Я думаю, что это кибератаки, потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ [запрещенная в России террористическая организация], они используют киберпространство, чтобы бороться против нас», — приводит РИА «Новости» комментарий министра.

Обеспечение кибербезопасности в ближайшие десять лет, по мнению фон дер Ляйен, станет основной задачей для глав различных компаний и стран.