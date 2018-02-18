Минобороны ФРГ назвала главную угрозу мировой стабильности

Главной угрозой в мире являются кибератаки
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен назвала главную угрозу для мировой стабильности. Наибольшую опасность, по ее мнению, представляют кибератаки.
«Я думаю, что это кибератаки, потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ [запрещенная в России террористическая организация], они используют киберпространство, чтобы бороться против нас», — приводит РИА «Новости» комментарий министра.
Обеспечение кибербезопасности в ближайшие десять лет, по мнению фон дер Ляйен, станет основной задачей для глав различных компаний и стран.