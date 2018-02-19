В РПЦ назвали нападение в Кизляре провокацией

00:31 19 февраля 2018 1

Патриарх Кирилл передал искренние соболезнования родственникам погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители Русской православной церкви Московского патриархата отреагировали на воскресное происшествие в дагестанском Кизляре. По словам предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, нападение должно было вызвать противостояние между мусульманами и христианами.

«Святейший Патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре, — говорится в официальном сообщении патриаршей пресс-службы. — Он передает свои самые искренние соболезнование родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных. Предстоятель Русской Церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире».

По словам архипастыря, РПЦ настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления и выражает глубокую обеспокоенность случившимся, передает RT. К заявлению патриарха присоединились и представители местной епархии. Соболезнования семьям погибших высказал архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, который пообещал оказать им посильную помощь. По мнению архиепископа, убийца — радикальный исламист, однако вряд ли он намеренно приурочил нападение к Прощеному воскресенью.

«Когда человек так настроен, что все кругом грешники, а он один праведник, какая ему разница, праздник это или не праздник», — цитирует владыку Варлаама портал «Приходы».

Напомним, в Прощеное воскресенье, 18 февраля, в Кизляре возле церкви преступник открыл стрельбу по собравшимся там людям. В результате нападения погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Как писало «URA.RU», ответным огнем сотрудников полиции и Росгвардии нападавший был уничтожен. Расследование дела, возбужденного по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», взято под личный контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Личность стрелка, по информации СМИ, уже установлена: им якобы оказался 22-летний Халил Халилов, житель села Кидеро. Молодой человек, по имеющейся информации, принадлежал к «спящей ячейке» запрещенного в России «Исламского государства».