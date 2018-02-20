Росстат стал иначе считать падение доходов населения, чтобы «добавить позитива»

08:39 20 февраля 2018 0

Для этого применили новый подход к оценке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реальные доходы населения перестали падать. Об этом сообщил Росстат после того, как «в целях сопоставимости данных» статистики исключил из базы сравнения с 2016 годом объем единовременной выплаты пенсионерам, который в начале января 2017 года составил порядка 240 млрд рублей.

Ведомство учло, что сравнение с доходами 2016 года не может быть объективным, так как тогда единовременной выплаты не делалось. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экономиста Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Издание задается вопросом, почему ведомство не пыталось исключить единовременную выплату из статистики на протяжении 2017 года. «Вероятно, в Минэкономики было какое-то совещание по поводу доходов. Не исключено, что методология изменена, чтобы добавить позитива», — считает Поляков.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года упали почти в половину по сравнению с декабрем 2017 года. Об этом написала «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные Росстата. Реальными считаются доходы, которые остаются у граждан после вычета обязательных платежей. «Утро.ру» уточняет, что в первый месяц года реальные доходы всегда оказываются ниже, так как на декабрь приходится пик премий.