Путь по новой магистрали между Москвой и Петербургом составит два часа

Мишустин объявил начало строительства новой ж/д магистрали между Москвой и Петербургом
Мишустин объявил начало строительства новой ж/д магистрали между Москвой и Петербургом

В России стартовало строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, время пути по ней составит всего два часа. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Новый маршрут длиной 679 километров позволит пассажирам преодолевать расстояние между двумя столицами всего за 2 часа 15 минут на поездах нового поколения, способных развивать скорость до 400 км/ч. Заявление Михаила Мишустина передали в официальном telegram-канале Правительства России. 

По словам председателя, уже завершены все необходимые организационные процедуры, определены источники финансирования и подписаны соглашения со всеми ключевыми участниками проекта. На пилотном участке началось строительство, на других ведется подготовка. Мишустин подчеркнул, что проект важен для повышения мобильности населения и улучшения транспортной связанности регионов.

В кабмине уточнили, что развитие транспортной инфраструктуры ведется комплексно. Особое внимание уделяется строительству скоростных автомобильных трасс: в течение ближайших шести лет на эти цели планируется направить более одного триллиона рублей из бюджетных и частных источников. До 2030 года в России появится не менее 50 новых обходов населенных пунктов, что сократит время в пути и повысит безопасность движения.

