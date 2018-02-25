Россияне потратили в 2017 году больше 540 млрд на автомобили премиум-класса

04:59 25 февраля 2018 0

Mercedes стал самым продаваемым автомобилем премиум-класса в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2017 году россияне потратили на премиум-авто больше 540 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем годом ранее. Наиболее популярной маркой в этом сегменте стал Mercedes-Benz — марка выручила с продаж 150 млрд.

На втором месте оказались BMW. Увеличив выручку на 17%, компания продала на 112 млрд. Тройку лидеров, как пишет Nation News, замкнул Lexus. Объем продаж составил 94 млрд, что на 1,5% меньше, чем в 2016-м. Четвертую строчку заняла марка Audi (53 млрд), пятую — Land Rover с выручкой в 49 млрд.

При этом, как отметили аналитики агентства «Автостат», на долю премиальных автомобилей пришлось лишь 10% от общего объема продаж на российском рынке.