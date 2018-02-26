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26 февраля 2018
16:52  26 февраля 2018 2

Роскомнадзор разблокировал сайт Навального и пошутил на эту тему. ФОТО

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Навальный исполнил требование судаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенной информации сайт Алексея Навального после удаления с ресурса расследования, связанного с отдыхом миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько в компании модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка). Сайт был заблокирован 9 февраля.

«В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из Единого реестра исключены», — передает RNS сообщение Роскомнадзора. Ранее сообщалось, что ссылка на ролик, где описывается отдых олигарха Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, была удалена. По словам Навального, ее уже никто не посещает, люди смотрят расследование в YouTube. В связи с этим блогер намеревался просить Роскомнадзор разблокировать свой сайт.

Интересно, что ранее в официальном аккаунте Роскомнадзора в соцсети Twitter появилось шуточное сообщение на тему разблокировок. «Всех с началом новой недели! Не забудьте дома теплую шапку, ведь неделя обещает быть морозной!» — говорится в посте, где в качестве трех вещей, которые могут согреть этой зимой, указывается теплый свитер, мамин борщ и разблокировка любимого сайта.

Напомним, 8 февраля на сайте Навального появился фильм-расследование, снятый Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК) о бизнесмене Олеге Дерипаске, сообщает «Национальная служба новостей». Однако уже на следующий день, 9 февраля, Усть-Лабинский райсуд принял решение, согласно которому Роскомнадзор был обязан заблокировать доступ к некоторой информации, напоминает «Федеральное агентство новостей». Такое решение суд принял в связи с иском Дерипаски о вмешательстве в частную жизнь.

Иван Шестак
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