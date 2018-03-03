14:00 03 марта 2018 2

Росавтодор изобрел «экологичный» способ ремонта дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Добрый день! Суббота. И вот главное за ночь:

Президент РФ Владимир Путин признался, как гуляет инкогнито по городским улицам. Где именно, не сообщил, зато позвал на салат. Эти и другие неожиданные откровения глава государства сделал на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ.

Российский призер Олимпийских игр — 2018 продает подаренный Медведевым BMW. Машина «почти как BMW X6», но всё равно не та.

Олигарх Олег Дерипаска стал гражданином Кипра, правда, со второго раза. А Настя Рыбка — нет, она по-прежнему кусает локти в тайской тюрьме.

Вчера московские бабушки выиграли суд против Павла Грудинина, который обманул их 10 лет назад. За мухлеж с совхозной землей на 1 млрд рублей суд взыскал с Грудинина 1 714 рублей. А адвокат лидера КПРФ пообещал старушкам «ответку».

Тюменка начала бессрочную голодовку у стен приемной президента России в Москве. Она протестует против несправедливого, по ее мнению, приговора гражданскому мужу, «дворнику-педофилу». Женщина утверждает, что его оклеветали сами жертвы и жестоко пытали в полиции.

Экологичный ямочный ремонт от смоленских дорожников — в выбоину трассы засыпается снег, а затем утрамбовывается КамАЗом. Видео инновации, которую легко расковырять пальцем.

И новая порция «Слухов» (на случай, если вы их пропустили). Из них вы узнаете много интересного, например, как в ХМАО звали актера Леонардо Ди Каприо и зачем курганские антиуранщики пиарятся за счет кандидата от КПРФ Павла Грудинина.