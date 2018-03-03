Дерипаска стал гражданином Кипра

09:02 03 марта 2018 0

Олег Дерипаска получил гражданство Кипра со второй попытки Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в 2017 году стал гражданином Кипра благодаря специальной инвесторской программе. Новый статус гарантирует россиянину безвизовый въезд в страны Евросоюза.

По данным британской газеты The Guardian, миграционная служба полуострова одобрила заявку бизнесмена со второго раза: первая попытка завершилась неудачей из-за расследования в отношении экс-владельца «Русала», инициированного в 2015 году властями Бельгии. Тогда Дерипаска подозревался в отмывании денег. Спустя год дело было прекращено из-за отсутствия доказательств. Известно, что предложение о получении гражданства Кипра поступало и другому российскому олигарху — Виктору Вексельбергу, однако он отказался от подачи заявки.

Отметим, что в 2016 году Кипр снизил размер финансовых вложений, необходимый иностранцам для получения гражданства. Для получения паспорта теперь требуется два миллиона евро вместо пяти. Эти средства необходимо вложить в местные активы: недвижимость, доли в компаниях или покупку гособлигаций.

Ранее Дерипаска оставил пост президента «Русала». Новым руководителям алюминиевого гиганта стал Владислав Соловьев, ранее также занимавшей одну из руководящих должностей в компании, сообщает RT. Также стало известно, что Дерипаска покинул пост руководителя EN+, уточняет Nation News. В ближайшее время олигарх намерен возглавить «Норильский Никель».