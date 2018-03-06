Два уральских региона признали самыми счастливыми в стране

Свердловская область и Пермский край вошли в десятку самых счастливых регионов России по данным исследовательской компании «Медиалогия». Специалисты определили и сравнили частоту упоминаний разных субъектов в соцмедиа в контексте слова «счастье».
В феврале Свердловская область с показателем 2,45% упоминаний оказалась на шестом месте рейтинга, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Крыму, Московской области и Татарстану. При этом в январе уральский регион был на девятом месте. Пермский край по сравнению с предыдущим месяцем переместился с 16 места на десятое, также улучшив «показатели счастья» (1,78%). Падение в рейтинге зафиксировали у Челябинской области (переместилась с 11 места на 14) и у Тюменской области (опустилась с 14 места на 17).
Ранее Фонд общественного мнения провел исследование и выяснил, сколько денег россиянам нужно получать ежемесячно для того, чтобы в полной мере ощущать себя счастливым. Оказалась, что эта сумма составляет 50 тысяч рублей, сообщало «Федеральное агентство новостей». При этом половина опрошенных высказали мнение, что богатство плохо влияет на характер человека.