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06 марта 2018
10:00  06 марта 2018 0

Два уральских региона признали самыми счастливыми в стране

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, екатеринбург, плотинка
Свердловская область поднялась на шестое местоФото: Марина Молдавская © URA.RU

Свердловская область и Пермский край вошли в десятку самых счастливых регионов России по данным исследовательской компании «Медиалогия». Специалисты определили и сравнили частоту упоминаний разных субъектов в соцмедиа в контексте слова «счастье».

В феврале Свердловская область с показателем 2,45% упоминаний оказалась на шестом месте рейтинга, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Крыму, Московской области и Татарстану. При этом в январе уральский регион был на девятом месте. Пермский край по сравнению с предыдущим месяцем переместился с 16 места на десятое, также улучшив «показатели счастья» (1,78%). Падение в рейтинге зафиксировали у Челябинской области (переместилась с 11 места на 14) и у Тюменской области (опустилась с 14 места на 17).

Ранее Фонд общественного мнения провел исследование и выяснил, сколько денег россиянам нужно получать ежемесячно для того, чтобы в полной мере ощущать себя счастливым. Оказалась, что эта сумма составляет 50 тысяч рублей, сообщало «Федеральное агентство новостей». При этом половина опрошенных высказали мнение, что богатство плохо влияет на характер человека.

Дарья Корчак
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