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06 марта 2018
21:10  06 марта 2018 0

Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о своей интимной жизни

Протоиерей Всеволод Чаплин в Екатеринбурге, чаплин всесолод
Протоиерей заявил, что не придает значения «земным желаниям»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Протоиерей Всеволод Чаплин признался, что никогда не занимался сексом из-за обета безбрачия, который он дал еще в юности. В беседе с журналистами он отметил, что с ранних лет решил посвятить свою жизнь служению Богу.

По словам священнослужителя, он вырос в атеистической семьей, но это не помешало ему заинтересоваться религией. Протоиерей добавил, что осознанно принял православие в 13 лет. «Это дело божье и это то, что я люблю. Молитва и богослужение. В этой деятельности очень важно быть не связанным с заботой о близких людях. Необходимо иметь значительно больше свободы в служении правды и быть независимым. Есть вещи значительно важнее, чем земная жизнь с ее обычными желаниями», — цитирует Чаплина сайт argumenti.ru.

Ранее «URA.RU» рассказывало о конфликте протоиерея с музыкантом Сергеем Шнуровым. Чаплин посоветовал лидеру группы «Ленинград» покаяться за использование нецензурной брани. В ответ на это Шнуров опубликовал ироничное стихотворение, в котором с помощью мата намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию некоторых представителей РПЦ.

Сергей Макеев
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