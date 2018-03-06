Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о своей интимной жизни

21:10 06 марта 2018 0

Протоиерей заявил, что не придает значения «земным желаниям» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Протоиерей Всеволод Чаплин признался, что никогда не занимался сексом из-за обета безбрачия, который он дал еще в юности. В беседе с журналистами он отметил, что с ранних лет решил посвятить свою жизнь служению Богу.



По словам священнослужителя, он вырос в атеистической семьей, но это не помешало ему заинтересоваться религией. Протоиерей добавил, что осознанно принял православие в 13 лет. «Это дело божье и это то, что я люблю. Молитва и богослужение. В этой деятельности очень важно быть не связанным с заботой о близких людях. Необходимо иметь значительно больше свободы в служении правды и быть независимым. Есть вещи значительно важнее, чем земная жизнь с ее обычными желаниями», — цитирует Чаплина сайт argumenti.ru.



Ранее «URA.RU» рассказывало о конфликте протоиерея с музыкантом Сергеем Шнуровым. Чаплин посоветовал лидеру группы «Ленинград» покаяться за использование нецензурной брани. В ответ на это Шнуров опубликовал ироничное стихотворение, в котором с помощью мата намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию некоторых представителей РПЦ.