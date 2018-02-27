{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:22  27 февраля 2018 4

Настя Рыбка попросила помощи у миллиардера Полонского

Модель назвала обвинения полиции Таиланда абсурднымиФото: Настя Рыбка, Instagram

Скандально известная модель и блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) попросила помощи у бизнесмена Сергея Полонского. Она хочет, чтобы миллиардер использовал свои связи и «вытащил» из тюрьмы ее друга, секс-тренера Александра Кириллова (Алекс Лесли).

В своем telegram-канале Рыбка написала, что их с Лесли задержала «полиция, купленная людьми Олега Дерипаски» за «сутенерство» и «проституцию». Блогер рассказала, что ее отпустили под подписку о невыезде, а организатор секс-тренингов Кириллов сейчас ожидает заседания суда, где ему будет избрана мера пресечения, в местном СИЗО.

«Обращаюсь к предпринимателю Сергею Юрьевичу Полонскому и его доверенному лицу Валерию Новикову! Друзья, помогите с адвокатами, Алекса надо вытаскивать! У вас у самих был такой неприятный опыт, помогите с защитой», — попросила Вашукевич. В заключение модель добавила, что отблагодарит бизнесмена, если тот согласится выполнить ее просьбу.

Ранее в Паттайе за незаконную работу задержали десять российских «секс-инструкторов», сообщала «Национальная служба новостей». Они проводили нелегальный тренинг, билет на который стоил порядка 20 тысяч бат (35,5 тысячи рублей), напоминает «URA.RU». В Сети также появилось видео задержания россиян, писало RT.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров