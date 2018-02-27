Настя Рыбка попросила помощи у миллиардера Полонского

16:22 27 февраля 2018 4

Модель назвала обвинения полиции Таиланда абсурдными Фото: Настя Рыбка, Instagram

Скандально известная модель и блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) попросила помощи у бизнесмена Сергея Полонского. Она хочет, чтобы миллиардер использовал свои связи и «вытащил» из тюрьмы ее друга, секс-тренера Александра Кириллова (Алекс Лесли).

В своем telegram-канале Рыбка написала, что их с Лесли задержала «полиция, купленная людьми Олега Дерипаски» за «сутенерство» и «проституцию». Блогер рассказала, что ее отпустили под подписку о невыезде, а организатор секс-тренингов Кириллов сейчас ожидает заседания суда, где ему будет избрана мера пресечения, в местном СИЗО.

«Обращаюсь к предпринимателю Сергею Юрьевичу Полонскому и его доверенному лицу Валерию Новикову! Друзья, помогите с адвокатами, Алекса надо вытаскивать! У вас у самих был такой неприятный опыт, помогите с защитой», — попросила Вашукевич. В заключение модель добавила, что отблагодарит бизнесмена, если тот согласится выполнить ее просьбу.

Ранее в Паттайе за незаконную работу задержали десять российских «секс-инструкторов», сообщала «Национальная служба новостей». Они проводили нелегальный тренинг, билет на который стоил порядка 20 тысяч бат (35,5 тысячи рублей), напоминает «URA.RU». В Сети также появилось видео задержания россиян, писало RT.